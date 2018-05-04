Арестован директор Наркологического центра - ФОТО

2018-05-04 12:13 | www.oxu.az | 8

Следственный орган рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении директора Республиканского наркологического центра Тельмана Мамедгасанова, заведующего отделом Азада Алекперова и еще одного должностного лица в связи с недавним пожаром в Центре, обернувшимся многочисленными человеческими жертвами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе в Насиминском районном суде под председательством судьи Шалалы Гасановой в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Напомним, что 2 марта этого года в Республиканском наркологическом центре произошел пожар, унесший жизни 25 человек.