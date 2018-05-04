Карабахские скакуны выступят в Королевском Виндзорском конном шоу

2018-05-04 12:00 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Выступление карабахских скакунов станет одним из главных представлений Королевского Виндзорского конного шоу, сообщает газета Royal Borough Observer.

Как отмечается, это возвращение в Виндзор первое после выступления на праздновании 90-летия королевы в 2016 году.

Вместе с карабахскими скакунами выступит танцевальный ансамбль “Сархадчи”, который исполнит традиционные азербайджанские танцы и покажет огненное шоу.

Газета отмечает, что выступление подготовлено специально для Королевского Виндзорского конного шоу.