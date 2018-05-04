В Азербайджане зарплаты депутатов, Омбудсмена и судей повышены на 10%

2018-05-04 12:21 | www.apa.az | 9

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждались внесение изменений в законы «Об уполномоченном по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмене)», «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», «О конституционном суде», «О судах и судьях».

Как сообщает АПА, о законопроекте проинформировал председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Согласно законопроекту, заработная плата депутатов, Омбудсмена и судей увеличена на 10%.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.