Депутаты должны получать 8000 манатов - ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2018-05-04 12:25 | www.oxu.az | 8

Депутат Гудрет Гасангулиев предложил поднять зарплату депутатам до 8000 манатов.

Как передает Oxu.Az, об этом он сказал в ходе обсуждения проекта о повышении зарплат депутатам на пленарном заседании парламента.

По мнению депутата, 10-процентного повышения зарплат недостаточно:

«В стране произошли две девальвации. Депутаты, судьи и Омбудсмен не должны думать о другой работе.

Предлагаю, чтобы премьер-министр, председатель Милли меджлиса получали 10000 манатов, а депутаты – минимум 8000 манатов».

Спикер Огтай Асадов не согласился с этим предложением. Он отметил, что между зарплатами депутатов и других людей не должно быть резкой разницы.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

