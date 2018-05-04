Паспортный контроль в аэропорту Дубая теперь займет 10 секунд

2018-05-04 12:02 | www.trend.az | 7

В третьем терминале международного аэропорта Дубая заработала новая система предварительной проверки паспортов туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Вместо нынешних 3 минут она займет около 10 секунд. Данные о пассажире поступают в базу данных, разработанную Главным управлением по делам беженцев и иностранцев (GDRFA) эмирата Дубай, уже с момента покупки билета и активируются в системе для заблаговременной проверки личности пассажира за 48 часов до отправления рейса.

Затем вся информация о статусе путешественника поступает уже в базу данных офицеров миграционной службы, обслуживающих рейс. Даже если пассажир купит билет в последний момент, его данные будут в системе для проверки за час до вылета.

В итоге, после предварительной идентификации личности пассажира, стоящего перед ним, пограничнику остается только поставить штамп в паспорт, что и занимает секунды.