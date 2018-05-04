Оглашена дата начала строительства комплекса SOCAR GPC

2018-05-04 12:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Строительство комплекса SOCAR GPC, состоящего из газоперерабатывающего и полимерного заводов, планируется начать в конце 2018 - начале 2019 года. Об этом говорится в презентации компании Sulaco, представленной в пятницу на общественных слушаниях Отчета по оценке воздействия на окружающую среду проекта.

Отмечается, что одна из целей этого проекта - очищение и переработка природного газа по более высоким международным стандартам.



"На выходе комплекс будет ежегодно давать 9,1 миллиарда кубометров очищенного газа, 600 тысяч тонн полиэтилена низкого и высокого давления, 130 тысяч тонн пропилена, 42 тысячи тонн бензола, 25 тысяч тонн бензина. Также будет производиться 32 тысячи тонн бутена-1 и 21 тысяча тонн гексена-1 для внутреннего пользования", - говорится в презентации.

Комплекс будет располагаться в поселке Сангачал на территории 305 гектаров, причем 250 гектаров будет отведено только для строительства.

"Здесь были проведены необходимые сейсмические и геофизические исследования. На территории завода будет создана необходимая инфраструктура: помимо производственных установок она будет включать склад для катализаторов и химических веществ, факельную систему, топливную газовую систему, систему складирования, загрузки и разгрузки углеводородов. Ожидается, что строительство объекта начнется в конце 2018 - начале 2019 годов. На пике строительных работ будет задействовано до 15 тысяч человек, а в период эксплуатации до двух тысяч человек", - говорится в отчете.

Отчёт по оценке воздействия на окружающую среду подготовлен победителем тендера - турецкой компанией Golders Associates и местным субподрядчиком Sulaco Consulting and Engineering Co.

Проведение инженерно-конструкторских и строительных работ в рамках проекта SOCAR GPC предусмотрено со стороны компании HQC, обладающей большим опытом в сфере проектирования, закупок и строительства в рамках реализации проектов, при поддержке азербайджанских компаний на основе проектов, подготовленных ведущими лицензиарами мира.

Планируется, что лицензию на использование технологии Cryomax по 97 процентной очистке C2 и технологию по паровому крекингу представит Technip. При производстве бутена-1 будет использована технология Axens, при производстве гексена-1 - технология SinopTech, а для производства полиэтилена - лицензию Univation.