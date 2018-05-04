Гудрат Гасангулиев: «Зарплаты депутатов должны составлять минимум 8 тысяч манатов»

2018-05-04 12:26 | www.apa.az | 6

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Гудрат Гасангулиев выразил протест против повышения зарплаты депутатов на 10%.

Как сообщает АПА, в ходе обсуждений проекта Г.Гасангулиев сказал, что этого увеличения очень мало.

Он отметил, что должна быть учтена девальвация за последние годы: «Надо сделать так, чтобы у госслужащих не было повода позариться на другие источники дохода. Должно быть так, чтобы премьер-министр, спикер получали зарплату в 10 тысяч манатов, а депутаты – минимум 8 тысяч манатов».

Говоря о борьбе с коррупцией, депутат привел в пример Сингапур.