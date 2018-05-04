Турецкая оппозиция назвала своего кандидата

2018-05-04 12:35 | www.oxu.az | 7

Парламентская фракция основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции выдвинула кандидатуру депутата парламента от НРП Мухаррема Индже на президентские выборы 24 июня.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, Индже является депутатом парламента от провинции Ялова и на последнем съезде НРП в феврале был соперником действующего лидера партии Кемаля Кылычдароглу на выборах председателя НРП.

Накануне правящая Партия справедливости и развития выдвинула в качестве кандидата в президенты турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

Ранее Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект.