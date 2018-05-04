Азербайджанская актриса дерется, умело обращается с мечом, ездит верхом в Турции (ФОТО, ВИДЕО)

2018-05-04 12:17 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская актриса Кенуль Нагиева, живущая и работающая в Турции, исполнила одну из ролей в турецком историческом сериале "Diriliş Ertuğrul" ("Воскресший Эртугрул"), сообщает Trend Life.

Сериал транслируется в эфире турецкого телеканала TRT.

Актриса сыграла монгольскую охотницу, которая обманным путем проникает во владения повелителя Эртугрула, чтобы мстить за своих предков.

Для этой роли Кенуль Нагиевой пришлось побриться налысо. В кадре актриса демонстрирует навыки рукопашного боя, умение обращаться с мечом, ездить верхом.