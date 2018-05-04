Удвоилась площадь охраняемых территорий в Азербайджане

2018-05-04 12:45 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане площадь охраняемых территорий составляет 892 500 гектаров.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал заместитель директора департамента охраны биологического разнообразия и развития особо охраняемых территорий министерства экологии и природных ресурсов АР Хикмет Ализаде.

По его словам, если обратиться к недавней истории, около 15 лет назад площадь заповедников в Азербайджане составляла 478 000 гектаров, а идея национального парка вообще отсутствовала.

Ализаде отметил, что в национальных парках осуществляется экотуризм.

«Экотуризм - это вид туризма, заключающий в себе, помимо эстетического удовольствия от созерцания природы, еще и просвещающий компонент. Это продуманный и более регулируемый вид туризма.

Нам всем известно, что Азербайджан обладает очень красивой природой и богатым биологическим разнообразием. А охраняемая территория означает защиту природных объектов и недопущение человеческой деятельности здесь».