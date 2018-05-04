В Азербайджане повышается зарплата депутатов, омбудсмена, членов и судей Конституционного суда

2018-05-04 12:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на десять процентов повышается заработная плата депутатов, омбудсмена, членов и судей Конституционного суда.

В связи с этим в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания парламента были включены четыре законопроекта, в которые предложено внести изменения – «О статусе депутата», «О судах и судьях», «О Конституционном суде» и «Об омбудсмене».

Законопроекты были переданы в парламент страны по представлению Президента Ильхама Алиева.