В некоторых регионах Азербайджана ожидаются гром, дожди и град

2018-05-04 12:53 | www.apa.az | 4

5 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет наблюдаться слабый туман. Подует северный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16°, днем 22-27°, в Баку ночью 14-16°, днем 25-27° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

5 мая в районах Азербайджана погремит гром, польет кратковременный дождь, в некоторых западных районах ожидается град. Утром в некоторых местах будет туман. Подует восточный ветер.



Согласно медико-метеорологическому прогнозу, умеренная погода на Абшеронском полуострове благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.