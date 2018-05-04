Дефляция в Азербайджане в апреле составила 0,2%

2018-05-04 12:54 | www.apa.az | 6

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-апреле 2018 года повысились на 3,5% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Госкомстат, за этот период продовольственные товары подорожали на 3,7%, непродовольственные товары – 4,1%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 2,8%. В месячном сравнении цены на потребительские товары и тарифы на услуги снизились на 0,2%, продовольственные товары – на 0,5%, цены на непродовольственные товары и тарифы на оказываемые населению платные услуги остались стабильными.