Ислам Аббасов: Этих судей надо было отстранить от турнира

2018-05-04 12:53 | www.oxu.az | 5

Азербайджанский борец Ислам Аббасов считает, что засудивших его рефери наказали недостаточно строго. Об этом Oxu.Az сказал сам спортсмен.

Как сообщалось ранее, судьи, неправильно отсудившие встречу с участием азербайджанского спортсмена Ислама Аббасова на чемпионате Европы в российском Каспийске, были дисквалифицированы на один день чемпионата.

«Судьи помогали российским спортсменам. Это чувствовалось в большинстве встреч.

Правда, потом я прочитал на вашем сайте, что судей наказали. Но если учесть, что они помешали мне в решающей встрече, их надо было вовсе отстранить от турнира».

Отметим, что Ислам Аббасов в борьбе за бронзу проиграл немцу Денису Кудле.

Ингушский борец Байхан Оздоев, преградивший Исламу путь в финал первенства, проиграл грузину Роберту Коблиашвили и взял серебро.

Сабухи ТОФИГОГЛЫ

