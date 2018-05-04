Али Ахмедов: Система образования Азербайджана на пути больших реформ

2018-05-04 12:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Система образования Азербайджана на пути больших реформ, которые поднимут ее на новый этап развития. Об этом заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сказал, выступая на церемонии награждения победителей конкурса «Лучшая презентация», организованной в Центре Гейдара Алиева в связи с 95-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

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