Сафар Мехтиев выразил отношение к кадровым реформам в Государственном таможенном комитете

2018-05-04 13:05 | www.apa.az | 6

«Реформы в Государственном таможенном комитете будут продолжены».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев. «Реформы не означают, что у кого-то есть недостатки в работе. Мы продолжим реформы в Государственном таможенном комитете в связи с работой, проводимой в торговом секторе. В первую очередь мы создаем новый кадровый потенциал в таможенных органах для создания благоприятных условий предпринимателям».

Председатель комитета также обратился к самим предпринимателям: «Работающие по закону предприниматели будут нашими друзьями. Но в отношении предпринимателей, фальсифицирующих документы, уклоняющихся от таможенных налогов и пошлин, будут приниматься серьезные меры».