«Мама, я хочу жить» - ВИДЕОРОЛИК

2018-05-04 13:05 | www.oxu.az | 7

Бакинский медиа-центре подготовил видеоролик с целью внести вклад в борьбу с искусственным прерыванием беременности из-за половой принадлежности ребенка – селективными абортами.

Как передает Oxu.Az, в видеоролике неродившийся ребенок обращается к матери, которая сделала аборт.

Бакинский медиа-центр - ведущая и инновационная медиакомпания, выпускающая аудиовизуальные продукты в Азербайджане. Получить информацию о центре можно на сайте www.bakumediacenter.az, на страницах в Facebook, Youtube, LinkedIn, İnstagram и Twitter.