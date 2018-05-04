В субботу ожидается до 30 градусов тепла

2018-05-04 13:08 | www.oxu.az | 7

В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу, 5 мая, ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет наблюдаться слабый туман. Подует северный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове ночью составит 13-16°, днем 22-27°, в столице - ночью 14-16°, днем - 25-27° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность - 65-75%.

В районах Азербайджана 5 мая погремит гром, польет кратковременный дождь, в некоторых западных районах ожидается град. Утром местами будет туман. Подует восточный ветер.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, умеренная погода на Абшеронском полуострове благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.