Кандидат на пост президента Турции обещал превратить президентскую резиденцию в научный центр

2018-05-04 12:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Кандидат на пост президента Турции от оппозиционной Народно республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже обещал превратить президентскую резиденцию в научный центр, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Индже также пообещал, что в случае если турецкий народ изберет его президентом, то он перенесет президентскую резиденцию во дворец Чанкая, который с 2014 года является резиденцией премьер-министра Турции.

Индже также отметил, что в случае избрания презедентом Турции, он в первую очередь займет нейтральную позицию в отношении политических партий страны.

«Для меня одним из приоритетов станет борьба с терроризмом», - сказал Индже.

Отметим, что сегодня CHP официально выдвинула кандидатуру Индже на президентские выборы в Турции, которые состоятся 24 июня текущего года.