Вилаят Эйвазов: Выявлено 142 факта торговли людьми

2018-05-04 13:20 | www.oxu.az | 7

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в 2017 году Главным управлением по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел, выявлено 142 факта, связанные с торговлей людьми.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми Азербайджана, первый заместитель министра внутренних дел Вилаят Эйвазов, выступая в пятницу с годовым отчетом на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, также было выявлено 6 фактов, связанных с принудительным трудом, 26 – с незаконными действиями с документами.

Кроме того, за 2017 год обезврежено 8 преступных группировок в составе 17 человек, установлена 71 жертва (66 женщин и 5 мужчин) указанных преступлений.

После обсуждений отчет поставили на голосование и приняли.