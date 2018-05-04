Twitter посоветовал пользователям сменить пароли

2018-05-04 13:33 | www.oxu.az | 6

Компания Twitter предложила своим пользователям сменить пароль для входа в систему из-за обнаруженной ошибки в системе хранения паролей.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

«Когда вы устанавливаете пароль для своего Twitter-аккаунта, мы используем технологию, которая маскирует его так, чтобы никто в компании не мог его увидеть.

Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, нет никаких признаков проникновения или неправомерного использования (паролей) кем-либо», - говорится в сообщении компании.

«В качестве меры предосторожности подумайте об изменении пароля на всех сервисах, где вы использовали этот пароль», - отмечается в сообщении.

А.М.

