Азербайджан, Турция и Украина провели встречу

2018-05-04 14:05 | www.oxu.az | 7

Трехсторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана, Турции и Украины прошли в Баку в пятницу.

Как сообщили Oxu.Az в МИД, в консультациях приняли участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Украины Халаф Халафов, Умит Ярдым и Василий Боднар.

На встрече был высоко оценен нынешний уровень отношений между странами, выражена уверенность в создании возможностей для нового сотрудничества в трехстороннем формате политических консультаций и укреплении дружеских и партнерских связей.

Во время политических консультаций стороны выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности своих стран в рамках признанных на международном уровне границ.

Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, сотрудничеству в рамках международных организаций, а также обсудили возможности сотрудничества в других областях, в том числе в области транспорта, энергетики, образования, туризма, борьбы с терроризмом и торгово-экономической области.

Было достигнуто соглашение по регулярному проведению трехсторонних политических консультаций и продолжению сотрудничества в этом формате на высшем уровне.