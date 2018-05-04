Ильхам Алиев в Хызы – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2018-05-04 14:32 | www.oxu.az | 7
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Хызынский район в пятницу принял участие в открытии капитально реконструированной дороги, берущей начало с 34-го километра дороги Гилязи-Хызы и протягивающейся до села Фындыган.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях капитально реконструированной дороги.
Глава государства перерезал ленту, символизирующую открытие дороги.
В заключение было сделано фото на память.
14:23
Президент АзербайджанаИльхам Алиев принял участие в церемонии по поводу завершения проекта «Реконструкция систем снабжения питьевой водой и создание канализационной сети в городе Хызы и поселке Алтыагадж».
Как передает Oxu.Az, сначала глава государства встретился с представителями общественности района.
Затем председатель Открытого акционерного общества «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал президента о проекте.
13:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Хызинский район.
Как передает Oxu.Az, глава государства вначале посетил возведенный в парке Гейдара Алиева в центре города Хызы памятник общенациональному лидеру, возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Хызинского района Хазар Асланов проинформировал президента об осуществляемой в парке работе, а также о проводимых в районе мероприятиях по благоустройству.
12:00
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии 24-километровой части автомобильной дороги Хачмаз-Худат после реконструкции и восстановления.
Как передает Oxu.Az, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях новой дороги.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.
Затем было сделано фото на память.
11:36
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 4 мая принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации, а также открытии административного здания хачмазского управления ОАО «Азерсу».
Как передает Oxu.Az, председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов сообщил главе государства о проекте.
Затем президент Ильхам Алиев нажал на кнопку, возвестив о подаче питьевой воды в Хачмаз.
Затем было сделано фото на память.
11:26
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 4 мая принял участие в открытии хачмазского филиала ОАО «Азерхалча».
Как передает Oxu.Az, председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства о предприятии.
Президент Азербайджана перерезал символическую ленту.
Глава государства встретился с коллективом филиала.
Работник предприятия Захира Бейдуллаева и директор филиала Севда Халилова поблагодарили главу государства за оказанное внимание и доверие.
Затем было сделано фото на память.
11:24
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Хачмаз принял участие в открытии дороги Чархы-Галаган-Гаджилар-Ханлыгоба-Сайад-Мамедханлы после реконструкции и восстановления.
Как передает Oxu.Az, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях новой дороги.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.
Затем было сделано фото на память.
11:22
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в пятницу прибыл в Хачмазский район.
Как передает Oxu.Az, глава государства посетил возведенный в центре города Хачмаз памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Хачмазского района Шамсаддин Ханбабаев проинформировал главу государства об осуществляемых в районе проектах и предстоящих задачах.