Турция готова укреплять связи с Ираком – глава МИД

2018-05-04 13:11 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Турция намерена укреплять отношения с Ираком. Об этом написал в своем официальном микроблоге в социальной сети Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя встречу с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.

Чавушоглу отметил, что в рамках встречи с аль-Джаафари также обсуждалось участие Турции в восстановлении инфраструктуры Ирака. «Турция в очередной раз выражает намерение предоставить Ираку пять миллиардов долларов США, а также готова открыть новые контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе», - написал Чавушоглу в микроблоге.

Отметим, что 14 февраля текущего года Чавушоглу сказал, что Анкара выделит пять миллиардов долларов на восстановление Ирака.

Отметим, что сегодня на границах Турция имеется 27 КПП, и четыре из них расположены на границе с Ираком.