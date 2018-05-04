Международный банк Азербайджана – уполномоченный банк Бакинского шопинг фестиваля ®

2018-05-04 14:44 | www.apa.az | 7

Международный банк Азербайджана является уполномоченным банком третьего шопинг фестиваля, стартовавшего 1-го мая в Баку. На время проведения фестиваля 2 офиса банка - Департамент обслуживания клиентов (улица Низами 67) и Насиминский филиал (улица 28 мая, 21А) - будут обслуживать клиентов ежедневно с 10:00 до 22:00.

Отметим, что подключение многих торговых точек к системе возмещения налога на добавочную стоимость облегчает задачу как туристам так и местным покупателям. Иными словами в местах, где отмечено название «Baku Shopping Festival – Tax Free» как местные, так и иностранные граждане, сделавшие покупки на сумму свыше 100 манатов получат возможность получить обратно определенную часть налога на добавочную стоимость (НДС). Возврат осуществляется как наличными путем, так и переводом на банковский счет/межкарточным переводом.

Клиенты, сделавшие покупки в местах, обозначенных названием «Baku Shopping Festival – Tax Free» в рамках третьего шопинг фестиваля смогут с легкостью получить обратно списанный с них налог на добавочную стоимость в Международном банке Азербайджана. В период фестиваля указанные офисы также будут ежедневно оказывать клиентам услуги по обмену валют. Фестиваль продлится до 31 мая.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.