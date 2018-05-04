Депутат: «Если законы не исполняются, зачем мы их принимаем?»

2018-05-04 14:47 | www.apa.az | 7

«У нас есть проблемы с обеспечением инвалидов жильем».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Гудрат Гасангулиев.

Депутат сказал, что до заседания он обратил внимание на сайт Министра труда и социальной защиты населения, и согласно официальной статистике в стране насчитывается 620 000 инвалидов, из которых 72 тысячи не достигшие 18 лет.

«До конца 2018 года 5731 инвалидов должны быть обеспечены домом. Мой коллега Фазиль Мустафа тоже отметил, что если законы не исполняются, зачем мы их принимаем? Если у государства нет возможности, если мы до конца года не можем обеспечить инвалидов жильем, зачем мы принимаем такой закон?

Пусть представитель Министерства скажет, сколько инвалидов до сих пор были обеспечены жильем, и будут ли до конца года предоставлено жилье 5731 инвалидам? Мы в эти годы выделили 27 миллионов манатов для обеспечения жильем инвалидов карабахской войны и семьям погибших, однако этих средств более чем недостаточно» - сказал депутат.