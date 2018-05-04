Элвис Пресли жив?

2018-05-04 14:37 | www.oxu.az | 7

Поклонники Короля рок-музыки Элвиса Пресли уверены, что их кумир не умер в 1977 году, передает Oxu.Az со ссылкой на The Sun.

По мнению фанатов, Король скрывается под маской Роберта Джойса - пастора из церкви в небольшом городке в центральной части Арканзаса.

Многие ссылаются на то, что манера пения пастора очень похожа на манеру Элвиса. Кроме того, некоторые ссылаются на своих родных, которые видели Элвиса живым и утверждают, что Джойс и есть Король.

Сам Джойс заявил, что ему приятно сравнение с Элвисом, однако он не является известным музыкантом, а его голос - это воля Господа.

Элвис Пресли умер 16 августа 1977 года после сердечного приступа. Однако теоретики заговора верят, что он инсценировал собственную смерть, чтобы спокойно уйти со сцены.