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Элвис Пресли жив?

2018-05-04 14:37 | www.oxu.az | 7

Поклонники Короля рок-музыки Элвиса Пресли уверены, что их кумир не умер в 1977 году, передает Oxu.Az со ссылкой на The Sun. 

По мнению фанатов, Король скрывается под маской Роберта Джойса - пастора из церкви в небольшом городке в центральной части Арканзаса. 

Многие ссылаются на то, что манера пения пастора очень похожа на манеру Элвиса. Кроме того, некоторые ссылаются на своих родных, которые видели Элвиса живым и утверждают, что Джойс и есть Король. 

Сам Джойс заявил, что ему приятно сравнение с Элвисом, однако он не является известным музыкантом, а его голос - это воля Господа. 

Элвис Пресли умер 16 августа 1977 года после сердечного приступа. Однако теоретики заговора верят, что он инсценировал собственную смерть, чтобы спокойно уйти со сцены. 

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