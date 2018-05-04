Бухгалтеры перейдут на международные стандарты

2018-05-04 14:48 | www.oxu.az | 7

Подготавливаются критерии, определяющие профессионализм бухгалтеров.

Как передает Oxu.Az, это отражено в законопроекте «О бухгалтерском учете».

Согласно проекту, главные бухгалтеры публичных юридических лиц, контрольный пакет акций (акций) которых принадлежит государству, за исключением юридических лиц, ценные бумаги которых находятся в обороте на фондовой бирже, других общественно важных структур, крупных субъектов предпринимательства, бюджетных организаций и публичных юридических лиц, публикующих годовые финансовые отчеты или объединенные (консолидированные) финансовые отчеты, должны быть профессиональными.

Согласно проекту, соответствующий орган исполнительной власти обеспечивает государственный реестр лиц, получивших сертификат профессионального бухгалтера и аккредитацию профессиональной бухгалтерской организации.

Кроме того, был отменен проект закона об упрощенной регистрации субъектов малого предпринимательства.

В соответствии с проектом были разработаны положения о создании Консультативного совета по бухгалтерскому учету и регулировании его деятельности по мере составления положений национальных стандартов финансовой отчетности.

Отметим, что законопроект обеспечит переход субъектов бухгалтерского учета, действующих в стране, на международные стандарты .