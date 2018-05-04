Китай сделал США представление в связи с мерами в отношении компании ZTE

2018-05-04 13:50 | www.trend.az | 5

Китай сделал США строгое представление в связи с принятыми мерами в отношении китайской компании ZTE Corporation, говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

Ранее власти США запретили американским компаниям продавать китайской ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. Китайская компания назвала это решение несправедливым и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права.

"Во время переговоров по торгово-экономическим вопросам между представителями Китая и американской делегацией 3-4 мая, КНР сделала США строгое представление в связи с делом компании ZTE", — говорится в заявлении минкоммерции КНР.