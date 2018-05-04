Госкомтаможни Азербайджана о планах по внедрению технологии блокчейн

2018-05-04 13:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана нацелен на внедрение современных технологий в своей деятельности.

Об этом сказал в пятницу журналистам председатель ГТК Сафар Мехтиев, отвечая на вопрос о возможном применении технологии блокчейн в работе таможенных органов страны.

"Изменения, происходящие в глобальной торговле, приводят к необходимости реформ в таможенной системе. Это неизбежно, и я считаю, что мы будем применять подобные новшества в своей деятельности", - сказал председатель ГТК.