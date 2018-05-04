Россия продолжает содействовать расследованию экспертов ОЗХО в Сирии

2018-05-04 13:57 | www.trend.az | 8

РФ продолжает содействовать расследованию экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента в сирийском городе Дума, в том числе, в обеспечении безопасности, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама" ранее заявил, что Москва ожидает объективного и независимого расследования ОЗХО предполагаемой химатаки в сирийской Думе.

"Мы продолжаем содействовать расследованию, которое проводят в городе Дума специалисты миссии по установлению фактов применения химического оружия, прежде всего в вопросе обеспечения безопасности. Работа, как мы понимаем, ведется по плану, они уже взяли пробы на двух объектах, которые назывались в связи с предполагаемой химической атакой – речь идет о складе и лаборатории", — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, Москва ожидает, что техническая работа миссии будет доведена до конца, а ее результатом станет беспристрастный, профессиональный доклад.