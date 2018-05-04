Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии начала подачи питьевой воды в город Хызы и поселок Алтыагадж

2018-05-04 14:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии по случаю завершения проекта «Реконструкция систем водоснабжения и создание канализационной сети в городе Хызы и поселке Алтыагадж».

Сначала глава государства встретился с представителями общественности района.

Затем председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте.

Затем Президент Ильхам Алиев нажал на кнопку в знак начала подачи питьевой воды в город Хызы и поселок Алтыагадж.

В заключение было сделано фото на память.

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