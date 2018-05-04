В Государственном таможенном комитете кадровые изменения

2018-05-04 14:48 | www.apa.az | 7

В Государственном таможенном комитете кадровые изменения.

Как сообщает АПА-Экономикс, согласно соответствующему приказу председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана, начальник Балакенского таможенного управления полковник таможенной службы Вугар Гисметов в связи с осуществлением штатных мероприятий отправлен в распоряжение. Другим приказом председателя ГТК Иса Гулиев назначен начальником Балакенского таможенного управления. И.Гулиев и ранее работал в структуре ГТК.

Кроме того, начальник Товузского таможенного управления Мехман Садыхов освобожден от занимаемой должности, на эту должность получил назначение Кянан Мамедов. Освобожденный от занимаемой должности начальник Товузского таможенного управления Мехман Садыхов, назначен начальником Ширванского таможенного управления. Начальник Ширванского таможенного управления Парвиз Рагимов стал начальником Хачмазского таможенного управления.