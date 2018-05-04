Депутат: Сколько можно рекламировать врачей по телевизору?

2018-05-04 15:00 | www.oxu.az | 9

Здоровье людей – вопрос национальной важности. Но в наше время врачи рекламируют себя по телевизору. По телевизору также рекламируют лекарственные средства.

Как передает Oxu.Az, об этом депутат Муса Гулиев сказал во время обсуждения проекта изменений в законопроект «О защите прав потребителей».

Он отметил, что Минздрав должен дать оценку рекламе врачей и медицинского оборудования:

«Вопрос лекарств особенно важен. Нелекарственные препараты объявляют чуть ли не средством от всех болезней.

Кто-то наживается на этом, но здоровье людей оказывается под угрозой. Поэтому этим вопросом должны заниматься серьезные структуры».

Депутат Чингиз Ганизаде в своем выступлении отметил, что в рекламной отрасли имеются большие пробелы:

«Сколько можно рекламировать врачей по телевизору? Уже на телефон приходят извещения по типу: «Вы выиграли бесплатное обследование в такой-то больнице».

Врачей по телевизору называют незаменимыми, а в результате страдают люди. Очень хотел бы, чтобы на этот вопрос серьезно отреагировали».

Депутат Ганира Пашаева затронула ту же проблему:

«Человек на экране утверждает, якобы такое-то лекарство помогает излечить диабет. Но диабет одним лекарством не вылечишь».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

