Завтра в Баку до 27 градусов тепла

2018-05-04 14:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер северный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 13-16, днем 22-27 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 65-75 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами грозы, дожди, в некоторых западных районах ожидается град. Утром туман, ветер восточный.