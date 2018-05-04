Внесены поправки в еще один закон

2018-05-04 15:20 | www.oxu.az | 8

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) АР в пятницу обсуждались поправки в закон «О небанковских кредитных организациях».

Как передает Oxu.Az, согласно проекту, небанковские кредитные организации в Азербайджане (НБКО) в порядке, установленном органом по надзору над финансовым рынком, будут представлять информацию о каждом заемщике в централизованный кредитный реестр, созданный в органе по надзору за финансовым рынком.

Порядок предоставления информации о заемщике в кредитное бюро НБКО и получение информации от него регулируются «Законом о кредитных бюро».

Следует отметить, что в отношении информации, собранной в централизованном кредитном реестре, применяются правила банковской тайны, установленные законом.