Грузия и Азербайджан построят пограничный пункт в рамках инициативы "Один пояс – один путь"

2018-05-04 14:27 | www.trend.az | 18

Грузия и Азербайджан планируют создать первый совместный пограничный пункт в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Об этом сообщил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе в ходе своего выступления на 51-й ежегодной встрече Совета управляющих Азиатским банком развития, которая проходит с третьего по шестое мая в Маниле, сообщает «Новости-Грузия».

«Грузия полностью поддерживает концепцию Азиатского банка развития, которая касается торговли без барьеров. Именно с этой точки зрения вместе с Азербайджаном мы рассматриваем возможность строительства первого совместного пограничного пункта», — заявил Бахтадзе. При этом, министр не сообщил каких-либо деталей нового проекта.

По словам главы минфина, Грузии необходима еще большая мобилизация финансовых ресурсов для участия в проекте Нового Шелкового пути.

«Если мы посмотрим на стратегии стран, вовлеченных в инициативу Шелкового пути, мы увидим, что все страны вкладывают весомые инвестиции в инфраструктуру. С данной точки зрения, Грузия, одна из самых активных стран, однако, нам необходима еще большая мобилизация финансовых ресурсов и еще большее расширение экономических связей», — сказал Бахтадзе.