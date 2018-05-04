Мария Захаров выразила отношение к вопросу влияния ситуации в Армении на урегулирование карабахского конфликта

2018-05-04 15:36 | www.apa.az | 7

«В Армении начался непростой период. Считаю, что нужно подождать, пока ситуация в стране не стабилизируется».



Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захаоров на сегодняшнем брифинге, отвечая на вопрос о возможности интенсивного переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта после выборов.

«Надеемся, что народ, политические силы в рамках Конституции и политической плоскости определят руководящий орган. После этого, мне кажется, появится возможность проведения переговоров по нагорно-карабахской проблеме. С нашей стороны могу сказать, что Россия уже имеет свою последовательную позицию в связи с этим вопросом. Мы поможем сторонам конфликта. Еще раз говорю, нужно дождаться стабилизации политической ситуации в Армении», - отметила Захарова.