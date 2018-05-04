Захарова о продолжении переговоров по Карабаху

2018-05-04 15:34 | www.oxu.az | 8

Нужно дождаться, когда ситуация в Армении стабилизируется для продолжения переговоров по нагорно-карабахскому конфликту.

Как передает Oxu.Az, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, проведенном в пятницу.

«Армения сейчас переживает непростые политические времена. Я думаю, стоит дождаться, когда ситуация в политической сфере стабилизируется окончательно, когда политические силы, политические движения в правовом, конституционном поле определяться с составом руководящих органов.

После этого будут все возможности для проведения в том числе и внешнеполитического курса, одной из проблем которого является и карабахское урегулирование», – сказала она.

«Безусловно, по этой проблематике мы занимаем очень последовательную линию, от нее не отступаем.

Поэтому наше содействие сторонам мы будем оказывать и впредь. Но еще раз говорю: нужно дождаться стабилизации политической ситуации в Армении», – цитирую Захарову армянские СМИ.