Депутат: Кто из вас может прожить на 52 маната?

2018-05-04 15:40 | www.oxu.az | 9

Законопроект «О правах людей с инвалидностью» вынесен на обсуждение в парламенте во втором чтении.

Как передает Oxu.Az, сообщивший о проекте председатель комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли отметил, что после первого чтения в проект внесли множество изменений:

«Я призываю депутатов быть активнее во время обсуждений во втором чтении».

Депутат Гудрет Гасангулиев заявил, что согласно программе социальной защиты инвалидов на 2014-2018 годы, до конца 2018 года 5731 человек должен быть обеспечен квартирой:

«До конца года осталось семь месяцев. Сколько людей обеспечены квартирами?

Также отмечу, что в стране проживает 620 тыс. инвалидов. Из них 72 тысячи – лица младше 18 лет».

Депутат Муса Гулиев посетовал на то, что люди не могут обжаловать решение о наличии инвалидности:

«Надо дать гражданину право во второй раз обращаться по поводу оформления инвалидности, если ему отказали в первый раз.

Также неправильно назначать степень инвалидности без участия самого больного».

Депутат Араз Ализаде заявил, что основная суть закона – обеспечить достойную жизнь инвалидов:

«Спрашиваю у своих коллег-депутатов: кто из вас способен прожить на 52 маната? Наверное, никто. Главной задачей должно быть повышение пособий для инвалидов».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

