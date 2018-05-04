Азербайджан расширит сотрудничество с Международной ассоциацией авторизованных экономических операторов (ФОТО) (версия 2)

2018-05-04 14:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку состоялась церемония подписания Плана деятельности между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Международной ассоциацией авторизованных экономических операторов по транспорту и логистике (AEO Customs and Logistics).

Документ подписали председатель Госкомитета Сафар Мехтиев и президент AEO Customs and Logistics Антонио Льобет де Пабло.

Отвечая на вопросы журналистов, Мехтиев отметил, что план деятельности позволит внедрить в Азербайджане систему авторизованных экономических операторов.

"Как вы знаете, деятельность AEO Customs and Logistics направлена на развитие авторизованных экономических операторов в различных странах и совершенствование транзитных и логистических услуг. Подписанный нами сегодня План деятельности, направлен на увеличение скорости торговли между предпринимателями. Согласно плану, AEO поможет нам в обеспечении материально-технической базы и повышении кадрового потенциала. Считаю, что это сотрудничество принесет большую пользу азербайджанским предпринимателям", - сказал Мехтиев.

В пятницу в Баку завершила свою работу Международная конференция AEO. В рамках конференции, которая стартовала второго мая, принимали участие 150 представителей 25 стран мира.