На юге Индии из-за проливных дождей погибли не менее десяти человек

2018-05-04 14:36 | www.trend.az | 7

По меньшей мере 10 человек стали жертвами проливных дождей, обрушившихся на индийские штаты Телингана и Андхра-Прадеш, пишет в пятницу газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Как отмечает издание, непогода "спровоцировала настоящий хаос" в нескольких районах этих двух штатов. Обильные дожди затопили несколько расположенных в низинах поселков, а начавшийся вслед за ними град уничтожил немалую часть посевов риса. Шквалистый ветер вырывал с корнями деревья и обрушивал столбы линий электропередачи, что стало причиной обесточивания целых районов.

Сложная ситуация сложилась и на севере Индии, где в результате мощной песчаной бури и грозовых ливней за несколько дней погибли почти 130 человек. Сильнее всего в этом отношении пострадал штат Уттар-Прадеш — там, по последним данным, погибли 73 человека. В одном только округе Агра, где расположена "визитная карточка" Индии — знаменитый мавзолей Тадж-Махал — жертвами удара стихии стали не менее 46 человек. Сообщения о погибших также поступают из штатов Раджастан, Уттаракханд, Джаркханд и Пенджаб.