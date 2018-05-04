Индекс Республиканской фондовой биржи «Тошкент» снизился

2018-05-04 14:47 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Индекс UCI (Uzbekistan Composite Index) Республиканской фондовой биржи «Тошкент» по итогам торгов 4 мая упал на 0,92 пункта по сравнению с предыдущим днём, составив 1 023,73 пункта.

На начало торгов индекс был равен 1 024,64 пункта, после чего в 13:25 упал до 1023,78 пункта, а в 14:23 упал до 1 023,73 пункта. На этой же отметке индекс сохранился до закрытия торгов.

В течение недели наивысшее значение индекса UCI было зафиксировано 3 мая (1 024,65 пункта), наименьшее (1 023,73 пункта) – сегодня.

С начала недели на бирже «Тошкент» было реализовано свыше 67,09 миллиона ценных бумаг стоимостью в 3,24 миллиарда сумов.