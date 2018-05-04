МИД РФ: Лондон не дает ответов на вопросы Москвы по "делу Скрипалей"

2018-05-04 14:59 | www.trend.az | 8

Лондон не дает никаких вразумительных ответов на вопросы РФ по "делу Скрипалей", отказывается от ведения диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"По официальным каналам правительство Соединенного Королевства не дает вразумительных ответов на наши резонные и абсолютно четкие вопросы и запросы, отказывается от ведения какого-либо диалога в отношении прояснения обстоятельств и причины происшествия, выявления виновных", — заявил Захарова во время брифинга.

По ее словам, игнорируются законные требования России о консульском доступе.