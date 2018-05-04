В МИД России прокомментировали заявления Израиля об иранской ядерной сделке

2018-05-04 15:08 | www.trend.az | 7

Иран — самая проверяемая со стороны МАГАТЭ страна в мире, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя данные Израиля о якобы сохраняющейся военной составляющей иранской ядерной сделки, передает РИА Новости.

"Хотелось бы подчеркнуть, что сегодня Иран является самой проверяемой со стороны МАГАТЭ страной мира", — заявила она во время брифинга.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.