Будут ли в Азербайджане изменены таможенные тарифы? (версия 2)

2018-05-04 15:21 | www.trend.az | 7

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БАКУ /Trend/ - Изменение таможенных тарифов в Азербайджане не стоит на повестке дня, сообщил в пятницу журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

По словам председателя ГТК, обычно изменения тарифов предлагаются в рамках обсуждения бюджетного пакета и в очень редких случаях в середине года.

"В прошлом году мы внесли серьезные изменения в таможенные пошлины, которые были направлены на защиту местного производства. Были внедрена новая система таможенных пошлин. Поэтому мы не видим нужды в пересмотре таможенных пошлин в настоящее время. Если до конца года к нам поступят какие-то новые предложения, мы можем их рассмотреть", - отметил Мехтиев.

Напомним, что в Азербайджане с первого января 2018 года в силу вступила новая система таможенных пошлин.

Новые пошлины регулируются "Номенклатурой товаров внешнеэкономической деятельности, таможенными ставками на импорт и экспорт". Вступившая в силу с этого года новая система является трехступенчатой. С 2001 года в Азербайджане действовали семь ставок - "0", "0,5", "1", "3", "5", "10" и "15" процентов. Теперь же, с этого года, остаются только три ставки - "0", "5" и "15" процентов.