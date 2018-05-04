Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 2,1%

2018-05-04 16:21 | www.apa.az | 6

Суммарные активы банков в Азербайджане на 1 апреля 2018 года составили 27,9 млрд. манатов, суммарные обязательства – 24 млрд. манатов, балансовый капитал – 3,9 млрд. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, это отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками. Вклады населения в банках Азербайджана на 1 апреля 2018 года составили 7,6 млрд. манатов. По сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период активы банковского сектора выросли на 2,1%, обязательства – на 2,3%, балансовый капитал – на 0,4%.

На 1 апреля 2018 года по стране действуют 511 филиалов, 143 отделения, 2455 ATM. Всего в банковском секторе занято 16 389 человек.