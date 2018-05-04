Банковский сектор Азербайджана завершил I квартал убытками на 55 млн. манатов

2018-05-04 16:26 | www.apa.az | 6

Суммарный чистый убыток банков в Азербайджане на 1 апреля 2018 года составил 55,9 млн. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, это отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками. При этом процентные доходы банков составили 428 млн. манатов, в том числе 287 млн. манатов по выданным кредитам. Процентные расходы банков составили 151,9 млн. манатов. Банки в отчетном периоде направили 197,5 млн. манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.