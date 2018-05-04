ЕК не раскрыла свои действия в случае выхода США из сделки с Ираном

2018-05-04 15:27 | www.trend.az | 6

Представитель ЕК уклонился от прямого ответа на вопрос о том, подготовлены ли какие-либо решения на случай возможного выхода США из ядерной сделки с Ираном уже на следующей неделе, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией, как ожидается, не позднее 12 мая объявит о том, остаются ли США в соглашении по иранской ядерной программе.

"Что будет в будущем, посмотрим в будущем. Но существует одно соглашение, и оно работает", — заявил в пятницу на брифинге представитель пресс-службы ЕК, отвечая на вопрос журналистов.

"ЕС ясно давал понять, что для нас важно сохранить соглашение, это в стратегических интересах Евросоюза, и будем этого придерживаться", — добавил он.