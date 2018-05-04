Казахстанский тенге незначительно подорожал по отношению к доллару США

2018-05-04 15:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 25 банков, сообщает пресс-служба KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 329,22 тенге за доллар при объеме торгов 108,400 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 393,90 тенге за евро при объеме торгов 5,4 миллиона евро.